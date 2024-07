De Liedekerke 4e avec la Belgique dans le concours complet: "Ne pas oublier d'où on vient"

"Il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Cela fait JO deux sans équipe. On criait avec un peu de crainte que l'ambition était un top 8, beaucoup de journalistes nous regardaient un peu genre: 'qu'est-ce que vous rêvez là', mais on ne passe pas loin de la médaille de bronze", a rappelé Lara de Liedekerke-Meier en zone mixte lundi dans le somptueux cadre du Château de Versailles.

"On a été chercher cette 4e place à trois. On aurait pu aller chercher la médaille de bronze, on sait qu'on en est capable. Quand je suis montée sur la piste, j'ai entendu le speaker qui disait que le Japon était assuré de la médaille de bronze. Je savais que les carottes étaient cuites. Du coup, j'ai un petit moment de déception. Mais je me suis reconcentrée de suite."