Detry, 5e après le premier tour, satisfait de "voir que son jeu tient dans un Majeur"

Thomas Detry a fait une remarquable entrée en lice au PGA Championship, jeudi. Dans le Kentucky, le Bruxellois de 31 ans a rentré une carte de 66, 5 sous le par, pour se classer à la 5e place ex aequo à l'issue du 1er tour du deuxième Majeur de la saison.

Deuxième de l'Open de Houston à la fin du mois de mars, Thomas Detry n'est ainsi devancé que par quatre joueurs. L'Américain Xander Schauffele domine à -9, devant ses compatriotes Tony Finau, Sahith Theegala et Mark Hubbard, à égalité à -6. Detry précède même l'Américain Scottie Scheffler, N.1 mondial et lauréat du Masters d'Augusta le mois dernier.

"J'ai super bien joué", a-t-il confié au terme de sa journée. "J'étais un peu nerveux au début, mais très content d'avoir démarré avec un birdie. J'étais à -2 après quatre trous. C'est sympa de commencer la semaine sous le par. J'ai fait un petit bogey sur le back nine (au trou 5, car il a commencé au 10), mais je suis très content de la manière dont j'ai géré ma journée. Tout a bien fonctionné. Au drive, j'ai lâché quelques balles à droite, mais cette année, le rough est un peu moins épais. Il n'y avait pas un pet de vent, les greens étaient assez réceptifs. Je suis dès lors satisfait d'avoir pu afficher un score. Et c'est chouette de voir que mon jeu tient dans un Majeur."

"Je joue déjà avec eux sur le PGA Tour la plupart du temps, mais il s'agit d'un tournoi majeur" a-t-il poursuivi. "Il y a cet engouement supplémentaire. Il y a plus de pression, le parcours est un peu plus exigeant. Je suis donc très content d'être là, parmi les meilleurs joueurs du monde. Et j'espère pouvoir continuer de la sorte les trois prochains jours."