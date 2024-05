Deux défaites en deux matchs pour la Belgique lors de la première journée

Les Belges ont ensuite subi la loi de la Mongolie 21-17. Donkor a mis 9 points, Vervoort 4, De Valck 3 et Foerts 1.

Thibaut Vervoort, Dennis Donkor, Bryan De Valck et Jonas Foerts ont d'abord été battus 19-21 par le Japon. Vervoort a inscrit la majorité des points belges (13), Donkor ajoutant 3 unités, Foerts 2 et De Valck 1.

La Mongolie est en tête du groupe avec deux victoires. La Pologne et le Japon suivent avec un succès et la Belgique est dernière avec deux défaites. Les Belges, désormais entraînés par Christopher Pegg, conservent un petit espoir de qualification. Pour cela, ils devront absolument battre la Pologne samedi (19h20) dans le dernier match de poule, et espérer un succès de la Mongolie sur le Japon dans la foulée (19h45). L'écart dans les résultats sera alors déterminant.

Les deux premiers des quatre groupes seront qualifiés pour les quarts de finale qui auront lieu dimanche tout comme les demi-finales et la finale. Les deux finalistes et le vainqueur du match pour la troisième place seront qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris.

La Belgique vise une deuxième participation de suite aux Jeux Olympiques de Tokyo, où le basket 3x3 faisait ses débuts aux JO. L'équipe emmenée alors par Nick Celis, Thibaut Vervoort, Rafael Bogaerts et Thierry Marien avait été battue par la Serbie dans le match pour la médaille de bronze.