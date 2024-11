D'un terrain à l'autre: Radja Nainggolan buteur avec un club de troisième division lors d'une rencontre de futsal

"Radja nous a effectivement rejoints. Nous avons quelqu'un dans notre équipe qui est très ami avec lui. (...) On ne savait toutefois pas si cette proposition allait l'emballer", a déclaré le secrétaire et joueur Faycal El Lamzi.

Et malgré une défaite sur le score de 3 à 6, Radja a néanmoins inscrit un but. De quoi lui donner envie de revenir ? La porte est en tout cas ouverte, selon Faycal El Lamzi. "Nous espérons qu'il jouera à l'avenir. Il ne s'agit pas d'un passage unique. Radja est inscrit chez nous et nous pouvons le sélectionner chaque semaine", a-t-il expliqué.