Eddy Merckx qualifié pour les demi-finales à Séoul

Eddy Merckx s'est qualifié samedi pour les demi-finales du World 3-Cushion Survival Grand Prix de billard aux trois bandes, doté de 200 000 dollars et disputé à Séoul, en Corée du Sud.

Dans son groupe, Merckx (UMB 7) avait comme adversaires les Sud-Coréens Kim Jun-tae (UMB 4) et Jin-woo Heo (UMB 386) et l'Égyptien Sameh Sidhom (UMB 8). Le double champion du monde a bien débuté la rencontre contre Jun-tae avant d'être mené au score. Dans la seconde partie du duel, Merckx a repris le dessus et a terminé premier de son groupe.

Pour atteindre la finale, l'Anversois, 55 ans, devra se défaire des Sud-Coréens Myung Woo Cho et Lee Jeong Hee et du Vietnamien Quyet Chien Tran. Dans la deuxième demi-finale, le Suédois Torbjörn Blomdahl, le Néerlandais Glenn Hofman, le Sud-Coréen Kim Jun-Tae et le Turc Tayfin Tasdemir s'affronteront. Les deux premiers de chaque demi-finale joueront la finale.