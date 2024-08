Elise Ramette retient le collectif de l'équipe belge : "on joue toutes l'une pour l'autre"

La meneuse flandrienne a été lancée dans le bain pour suppléer à l'absence de Julie Allemand juste avant les Jeux. Elise Ramette a sorti un gros match contre le Japon pour permettre aux Belgian Cats de rejoindre des quarts de finale où la jeune meneuse yproise s'est offert un 100% au shooting (8 pts) et 5 passes décisives.

"On est super contente, on a contrôlé le match presque de bout en bout", a confié Elise Ramette, 25 ans, qui joue en Espagne depuis deux saisons. "En défense, nous étions bien agressives et on a développé un beau jeu d'attaque. Mais on sait aussi que contre une équipe de ce niveau, ce n'est jamais fini. Il était important de garder le rythme pendant 40 minutes. On a vu l'Espagne qui a bien sûr essayé de revenir, mais j'avais le sentiment que l'on gardait toujours le contrôle, même si l'Espagne est revenue à 11 points. Il fallait faire attention, c'est vrai, mais on est qualifiées pour les demi-finales des Jeux Olympiques, je pense que personne ne peut rien dire contre nous. Qui aurait pu le croire? On joue toute l'une pour l'autre, ensemble, avec tellement d'énergie pour notre pays. C'est vraiment incroyable."