Emma Meesseman, meilleure marqueuse du tournoi de basket, logiquement dans le cinq de base

Emma Meesseman figure dans le cinq de base du tournoi de basket féminin de ces Jeux Olympiques. L'intérieure flandrienne, avec 23 points de moyenne en six matchs, en est d'ailleurs la meilleure marqueuse. La FIBA, fédération internationale, en a fait l'annonce dans la foulée du sacre des États-Unis, sortis vainqueurs d'un âpre duel contre la France.

L'Américaine A'ja Wilson, décisive dans une finale d'une rare intensité, a été nommé MVP du tournoi. Dimanche contre la France et son public de Bercy, elle a compilé 21 points, 13 rebonds, 4 contres et 1 interception.

Outre les points, Emma Meesseman a aussi brillé dans deux autres catégories. Avec 2,5 contres par match, elle est la deuxième meilleure contreuse du tournoi derrière Wilson. Quand on ajoute 7,5 rebonds (6e) et 4,3 passes (14e) à sa ligne de statistiques, on comprend aisément sa présence dans ce cinq de base.