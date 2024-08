Emma Puvrez chante les louanges de Raoul Ehren, l'instigateur de l'ascension Panthers

"Il connait les forces de chacune d'entre nous et il sait très bien comment les utiliser pour disposer de la meilleure équipe possible sur le terrain", a ajouté Puvrez, n'hésitant pas faire du Néerlandais le meilleur coach de sa carrière.

"Il est vraiment très fort tactiquement. Mais la façon dont il gère à la fois l'équipe collectivement et chaque fille individuellement est également remarquable", a expliqué la joueuse de 27 ans mardi au village olympique.

Si Raoul Ehren a d'indéniables qualités de tacticien, c'est aussi et surtout son apport mental qui a changé le cours de l'histoire. "C'est le premier qui nous a parlé en nous montrant autant de confiance. Il nous disait viser les médailles et pas simplement sortir de la poule. Il a toujours cru que nous étions capables d'y arriver. Par exemple, il n'hésite pas à évoquer des scénarios en cas d'accession en finale."

Mercredi contre la Chine, Raoul Ehren aura sûrement préparé un plan pour défier un adversaire physique et discipliné. "Il faudra se montrer patientes car la Chine pourrait nous attendre dans sa moitié. Nous adorons jouer rapidement en contre et elles pourraient tout faire pour nous en priver. Il faudra aussi tenir la défenseure Bingfeng Gu à l'œil. Elle a un très bon jeu de passe depuis l'arrière et dispose d'un bon sleep", a prévenu Puvrez.