Emus aux larmes, Kevin et Jonathan Borlée, fers de lance des Tornados, mis à l'honneur

Emus aux larmes, Kevin et Jonathan Borlée ont été mis à l'honneur samedi lors de la 48e édition du Mémorial Van Damme. Les jumeaux, 36 ans, ont raccroché les spikes et ont effectué un tour d'honneur de la piste bruxelloise.

C'est ainsi le noyau dur fondateur des Belgian Tornados qui tire sa révérence après 16 ans d'exploits dans une discipline qui a explosé, tant en Belgique que sur le plan international.

Quelques instants après avoir réussi un dernier tour de piste avec son club d'Olympic Essenbeek Halle (et Dylan Borlée) et un record de Belgique pour les clubs à la clé, Kevin Borlée a été honoré avec Jonathan, sous les yeux aussi de Jacques Borlée, leur père et coach des relais, et Olivia Borlée. Leur soeur a pris la parole pour leur offrir un dernier discours: "Vous nous avez fait vibrer, rêver et vous êtes une source d'inspiration pour toutes une génération et certainement celles à venir".