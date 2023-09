Euro-2023 de volley: la France remet les points sur les i grecs

Avertissement bien reçu: au lendemain de son inquiétante défaite contre la Roumanie (3-1), la France a conclu la phase de poules de l'Euro-2023 de volley en passant ses nerfs sur la Grèce (3-0), mardi à Tel-Aviv. C'est peu dire que la leçon infligée lundi par les Roumains est mal passée parmi les Bleus. Ce revers ne remettait pas en cause leur participation aux 8e de finale, mais il les a obligés à se remettre en question.

"On a un peu parlé, les joueurs, le staff, on s'est dit des choses, on a essayé de réagir aujourd'hui et cela a plutôt bien marché", résume Jean Patry. "L'idée forte qui est ressortie de nos discussions, c'est qui ont voulait être sur le terrain: est ce qu'on attendait que cela se passe ou on était des guerriers qui jouent tous les points comme si c'était le dernier ?", poursuit le pointu du club polonais de Wiegel. Les champions olympiques 2021 ont pris d'entrée à la gorge les Grecs et ne les ont plus laissés respirer.

A l'exception du début du 2e set (7-4, puis 8-8), ils ont toujours fait la course en tête, portés pour le retour dans le six de départ de Jean Patry (9 points) et Timothée Carle (16 pts). - "Un nouveau tournoi commence" - Les Bleus ont également drastiquement réduit le nombre de leurs fautes, en particulier aux services (10 contre 24 la veille), tandis qu'Earvin Ngapeth, de retour d'une longue pause forcée de trois mois, a été laissé au repos pour ce match.

Les joueurs d'Andrea Giani qui visent à un an des Jeux olympiques de Paris le deuxième sacre européen de leur histoire, après 2015, affronteront en 8e de finale samedi à Varna (Bulgarie) le 4e du groupe B. Il s'agit actuellement de l'Espagne qui pourrait toutefois céder cette place à la Bulgarie à l'issue des derniers matches de cette poule. Pour Yacine Louati, peu importe qui sera le prochain adversaire: "Il faut qu'on se regarde nous, avant de regarder les autres: si on reste +focus+, si on joue notre jeu, on peut battre toutes les équipes", insiste le réceptioneur-attaquant de Fenerbahce. Après douze jours en Israël, les Bleus vont s'installer à Varna, sur les bords de la mer Noire. "Cela va nous faire du bien de changer d'air. C'est un nouveau tournoi qui commence, avec une formule qui nous correspond mieux", estime Patry. "On va retrouver notre équipe, assure-t-il. Ce qu'on a fait jusqu'à présent ce n'est pas nous, ni dans l'état d'esprit, ni dans le niveau de jeu".