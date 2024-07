Grégory Wathelet, inscrit en individuel, pense que les 4 chevaux belges sont médaillables

Grégory Wathelet était déçu de ne pas participer au concours par équipes, "si je ne le suis pas, ce ne serait pas normal", a-t-il exprimé mardi à Meudon. "Nous sommes des compétiteurs. On a toujours envie. Après, des choix doivent être faits. On a la chance d'avoir des couples très forts en Belgique et des couples très forts sont aussi restés à la maison. J'estime que c'est une chance de défendre quelque chose ici. Je vais jouer ma chance à fond, puis on verra. D'abord il faudra passer le premier jour des qualifications individuelles. Être dans les 30 est le premier objectif. Après, tout est possible. Quel que soit le cavalier, on a tous une chance. La plus grosse difficulté sera de ne pas faire une erreur le premier jour. C'est une qualification et une petite erreur peut coûter cher et nous mettre hors de la finale. Une fois dans les 30, un top 8 serait bien sûr un super résultat, mais il ne faut pas se cacher. On a chacun un cheval qui est médaillable".

Grégory Wathelet est arrivé mardi à Versailles. "A partir de demain (mercredi), on fait la mise en route et jeudi, l'équipe commence les choses sérieuses. Tout le monde doit être prêt au bon moment. Je vais être là si jamais il se passait quelque chose pour l'équipe et remplacer au cas où, ce que l'on n'espère pas évidemment. Après, je me concentrerai à partir de lundi sur l'individuel et mardi aussi."