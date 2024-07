Hand: les Bleues assurent l'essentiel pour démarrer

Elles disposent de deux jours plein pour régler les nombreuses scories aperçues qui l'ont empêchées de décramponner les Hongroises jusqu'à un but d'Orlane Kanor à 1 min 45 sec de la fin (31-27).

Les mains moites et le bras tendu, elles ont d'abord mis environ un quart d'heure à se mettre dans le bain, menée 5 à 1 au bout de 7 minutes de jeu, approximative sur attaques placées et dans le jeu de transition, et pas assez agressives en défense.

Elles ont été réveillées par l'entrée en jeu de Méline Nocandy: la demie centre, placée en sentinelle avancée en défense, a gêné la circulation de balle des Hongroises et trouvé des espaces en attaque (3/4 à la mi-temps).