Hand: les Bleues renversent la Suède et viseront le doublé

Thomas COEX

Renversantes: malgré un match peu maîtrisé, les Bleues ont trouvé la force d'aller en prolongation pour battre les Suédoises jeudi au stade Pierre-Mauroy de Lille (31-28) et viseront un nouveau titre olympique après celui de Tokyo.

Et Pierre-Mauroy est redevenu un chaudron assourdissant. Plongé dans le doute et la torpeur, l'arène s'est réveillée en fin de match, au diapason des Bleues et de sa cheffe d'orchestre Tamara Horacek, dont le but décisif à 14 secondes de la fin a permis d'aller de jouer dix minutes supplémentaires.