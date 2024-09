Hand/Equipe de France féminine: Gardillou a "pleinement conscience de la difficulté"

Francois LO PRESTI

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball, Sébastien Gardillou, a "pleinement conscience de la difficulté" de succéder à Olivier Krumbholz, qui a apporté aux Bleues toutes les médailles de leur histoire.

"Chaque compétition est une remise en question. Je me prépare à une certaine foudre, comme vous dites, car on n'est jamais à l'abri d'une contre-performance. On en a connu mais on su rebondir à chaque fois. J'ai pleinement confiance de la difficulté" de prendre la suite de Krumbholz, a déclaré à la presse mardi Gardillou.