Heuninck et Lefebvre reclassés à la 15e place en 49er, la Chine disqualifiée proteste

Jan Heuninck et Yannick Lefebvre ont été reclassés de la 16e à la 15e place du classement de l'épreuve de 49er (skiff) en voile, aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En toute fin de soirée mercredi, le bateau chinois a été disqualifié par le jury, mais les représentants de la délégation chinoise ont introduit une réclamation jeudi matin.

L'embarcation des deux régatiers chinois Zaiding Wen et Tian Liu avait été déclarée trop légère lors d'une inspection technique. Un poids leur avait été imposé afin de corriger ce manquement, mais la Chine a déclaré l'avoir perdu avant d'entamer la 4e et dernière journée des qualifications du skiff masculin.

Le nouveau poids de remplacement a ensuite été collé à un mauvais endroit du bateau, en infraction au règlement de la fédération internationale. Les skippers chinois avaient navigué les 3 denières manches en finissant respectivement aux 5e, 11e et 4e places, avec à la clé une 10e position finale (109 points, 94 net) et une qualification pour la course aux médailles de jeudi.