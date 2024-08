"Il faudra aligner l'équipe A dès les séries" du 4x400 m, estime la Cheetah Hanne Claes

Hanne Claes et Naomi Van Den Broeck se focaliseront désormais sur le relais 4x400 m, après leur élimination en demi-finales du 400 m haies, mardi à Paris. Les deux Cheetahs estiment que le niveau sera élevé. "Il faudra aligner notre équipe A dès les séries", a commenté Claes en ce sens.

Avec les Belgian Cheetahs, "il faudra se battre pour atteindre la finale", a-t-elle analysé. "Ce sera notre première mission. Le niveau international augmente d'année en année et les autres pays s'investissent de plus en plus dans les relais. Il faudra aligner notre équipe A dès les séries."

La recordwoman de Belgique, Hanne Claes, n'était pas satisfaite de sa course. "J'ai commencé fort, contre le vent, mais j'en ai payé le prix. J'étais trop enthousiaste. C'est dommage, parce qu'il y avait mieux à faire. J'ai rapidement fait une erreur et j'ai dû ajuster mon rythme de haies. Je suis toutefois contente d'avoir atteint les demi-finales. Je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre cette expérience."

Naomi Van Den Broeck était plutôt satisfaite de ses haies, elle qui courait pour le cinquième jour de suite. "Je ne peux pas me plaindre de mes performances ici", a-t-elle déclaré. "Les jambes étaient un peu plus lourdes aujourd'hui, mais je ne peux qu'être fière de cette performance. Avec l'adrénaline, on va loin."

Il n'est pas exclu que Van Den Broeck coure ses sixième et septième courses des Jeux avec les Cheetahs. "Si Carole (Bam, la coach nationale, ndlr) décide de m'appeler deux fois, je courrai avec plaisir. M'épargner pour les séries ne me semble pas raisonnable, parce que ce sont les Jeux Olympiques et il faut éviter de tomber dès le premier tour", a-t-elle conclu.