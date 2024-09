"J'arrivais à le résoudre en 15 secondes": cette star des JO de Paris a failli être un professionnel... du Rubik's Cube

Léon Marchand n'a plus la même vie. Le Français est devenu une star mondiale du sport cet été, lui qui a remporté pas moins de 4 médailles d'or en natation pendant les JO 2024, organisés à Paris. De quoi faire de lui l'une des coqueluches des fans français. Depuis lors, il est régulièrement invité à participer à de nombreuses émissions en télévision. Récemment, il est notamment passé par Canal + et l'émission Clique.

"J'ai fait les championnats de France"

Tout a commencé lorsque Léon Marchand a découvert ce petit objet grâce à son paternel. "Mon papa m’en a acheté un quand j’étais gamin. "Je me souviens que lorsque je n’arrivais pas à dormir, je venais le réveiller et on allait jouer aux échecs. On parlait de Rubik’s Cube, il m’a appris 2-3 trucs. Il ne savait pas le faire, mais il voulait que j’apprenne", a raconté le nageur.

Le Rubik's Cube ne l'a plus jamais quitté et, en découvrant qu'il avait un certain niveau, Léon Marchand a même décidé de s'essayer à la compétition. Cela tombait bien, puisque les meilleurs joueurs du pays passaient pas Toulouse, sa ville natale. "J’ai appris à le faire. J’ai même fait les championnats de France ! Cela faisait deux mois que j’en faisais. Je me suis dit: 'allez on y va'. J’étais un des plus mauvais", a-t-il confirmé en plaisantant.

Des Rubik's Cube continuent de l'accompagner dans sa vie quotidienne. "Je n’ai plus le même niveau qu’avant. À l’époque j’arrivais à le résoudre en à peu près 15 secondes. J'en ai une vingtaine sur mon étagère, j'en prends avec moi en compétition, cela me permet de déstresser un peu", sourit ensuite le jeune nageur de 22 ans. Une passion comme une autre !