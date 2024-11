"Je m'éloigne pour le moment": écœuré, LeBron James va faire une pause sur les réseaux sociaux

LeBron James va faire un break. La star américaine du basket a fait une annonce inattendue sur X, où son compte culmine à près de 53 millions d'abonnés. Tous réseaux confondus, James rassemble près de 212 millions de followers, ce qui fait de lui l'un des sportifs les plus suivis de la planète.

Tout a commencé lorsqu'il a relayé un message posté par l'agent de Kevin Durant, un certain Rich Kleiman. Dans ce message, il dénonce le négativisme ambiant sur les réseaux sociaux et dans les médias autour du sport. Il demande donc un peu de bienveillance et que les commentaires soient plus positifs pour "offrir un échappatoire à la négativité de la vie réelle". Dans la foulée de ce retweet, LeBron James a publié un deuxième message annonçant son départ temporaire des réseaux sociaux.