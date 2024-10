"Je ne l'oublierai jamais": LeBron et Bronny James ont joué ensemble pour la première fois en NBA

Bronny James n'a joué que 2 minutes et 41 secondes et a manqué ses deux tirs. Mais lui non plus n'oubliera pas ce moment ni l'"énergie" reçue du public.

"J'essaie de ne pas trop me focaliser sur tout ce qu'il se passe autour de moi. J'ai essayé de ne pas me rater complètement. Mais j'ai bien ressenti l'énergie", a-t-il commenté.

Avant de terminer sa journée par ce match historique, LeBron James avait fêté le dixième anniversaire de sa fille Zhuri Nova. "Tout a été super aujourd'hui, tout depuis que je me suis levé ce matin", a-t-il savouré.