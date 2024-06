Jente Hauttekeete 9e du décathlon à mi-parcours, Van der Plaetsen 19e

Jente Hauttekeete occupe la 9e position après la première journée, et cinq épreuves, du décathlon aux Championnats d'Europe d'athlétisme de Rome, lundi. Thomas Van der Plaetsen est 19e.

Hauttekeete totalise 4.224 points et occupe la 9e position. Van der Plaetsen (3.960 points) est 19e. Le Norvégien Sander Skotheim trône en tête avec 4.566 unités. L'Estonien Johannes Erm (4.541) et le Français Makenson Gletty (4.539) suivent à respectivement 25 et 27 points. Vingt-trois athlètes sont encore en lice dans ce décathlon.

En matinée, Hauttekeete avait couru le 100m en 10.91 (881 points), sauté 7m04 (823 points) à la longueur et lancé le poids à 14m57 (763 points).

Van der Plaetsen a signé un chrono de 11.52 (748 points), bondi à 7m47 (927 points) à la longueur et lancé le poids à 14m13 (736 points).