Jessica Mayon bat Jacques Borlée et devient la nouvelle présidente de la Ligue belge francophone d'athlétisme

Elle succède à Thomas Lefèbvre. Mayon, 43 ans, a devancé Jacques Borlée, l'ancien entraîneur des Belgian Tornados, le relais 4x400 m masculin, au second tour. Tony Jolet, l'actuel trésorier de la LBFA, était le troisième candidat à la présidence.

Membre du club de Dampicourt, Mayon travaille actuellement pour la ministre de l'Éducation Valérie Glatigny, et est une ancienne conseillère du ministre des Sports Pierre-Yves Jeholet. Elle était perçue comme la candidate soutenue par le monde politique, mais également celle ayant le plus d'expérience au niveau de la gestion au haut niveau. Elle succède à Thomas Lefèbvre qui avait occupé la présidence pendant 12 ans. Lefèbvre n'était pas très populaire auprès des athlètes de haut niveau et avait notamment souvent critiqué par Borlée qui avait encouragé le départ de ses fils vers la ligue néerlandophone.