John-John Dohmen, 36 ans, annonce la fin de sa carrière internationale

Le milieu de terrain bruxellois compte 481 caps à son compteur, un record, il aura inscrit 63 buts pour les Red Lions tout au long d'une carrière qui l'a vu devenir notamment champion olympique, à Tokyo 2020, champion du monde en 2018, vice-champion du monde l'an dernier et vice-champion olympique à Rio en 2016. Il aura disputé les Jeux Olympiques une 5e fois de suite à Paris cet été. Il est aussi champion d'Europe en 2019 et vice-champion d'Europe en 2013 et 2017.

Auréolé d'un Stick d'Or en 2017, récompensant le meilleur joueur de la saison, John-John Dohmen n'avait pas été retenu dans le noyau élargi des 34 joueurs de Shane McLeod pour les prochaines échéances de l'équipe nationale de hockey.