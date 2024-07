Jorre Verstraeten: "Dans un bon jour, tout le monde est capable de faire une médaille"

"Je suis quelqu'un d'assez calme, mais j'ai hâte d'être à Paris. Cela dit, j'ai appris à me concentrer sur le moment présent et sur ce que je peux contrôler. L'après-Tokyo a été le moment le plus difficile de ma carrière, mentalement", a confié Jorre Verstraeten qui a entrepris depuis un travail de fond sur lui-même. "Désormais, je prends plus de plaisir. Tokyo a été un révélateur. J'ai gagné en maturité".

Jorre Verstraeten, 26 ans, combat en -60kg, et se réjouit de vivre l'ambiance des Jeux après le confinement de Tokyo pour les JO 2020 (9e) disputé... en 2021, covid oblige. "Déjà il y aura du public, ça va changer énormément, des gens de ma famille, des amis, mes parents seront là, cela va donner une énergie supplémentaire", pressent le Louvaniste passé à la Ligue francophone et drivé par Cédric Taymans.

Une semaine à Valence, un retour en Belgique et le 23 juillet verra le départ pour Paris. "Le reste de la préparation va être fort axée sur la qualité. Ce ne sera plus 7 ou 8 combats par entraînement. Je ne vais pas dire que ce sera plus cool parce que cela reste un sport de combat, mais le volume va diminuer. En judo, c'est hyper compliqué de prédire ce que l'on va faire. Cela va dépendre de la forme du jour (le 27 juillet pour lui, ndlr). Je ne sais pas le dire à l'avance. On est tellement peu dans chaque catégorie, que, dans un bon jour, tout le monde est capable de faire une médaille. La seule chose que je peux contrôler c'est de me préparer à fond maintenant."