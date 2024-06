Julie Allemand sur le bon chemin : "Sa revalidation se passe bien", assure Sven Van Camp

"Tout se passe très bien pour Julie en rééducation. On va bientôt évaluer son état physique avec l'ensemble du staff mais on s'attend à quelque chose de super. Nous ne sommes pas inquiets", a ajouté Sven Van Camp, précisant que la Liégeoise devrait rejoindre les Cats dans le courant de la semaine du 1er juillet.

"Tout se déroule à merveille pour elle là-bas", s'est encore réjoui Sven Van Camp. "Elle se sent très bien là-bas, elle a un rôle important. Elle nous rejoindra lors de notre dernier stage à Remis. Notre groupe sera complet à ce moment-là." Avant les Jeux, la Belgique défiera la Chine et le Japon, vice-champion d'Asie et vice-champion olympique, les 19 et 21 juillet.

S'il doit préparer les JO sans deux de ses chefs de file, Rachid Meziane s'est malgré tout montré positif. "Julie Allemand sera avec nous quand les conditions seront réunies. Quant à Julie Vanloo, nous la suivons de très près. Nous sommes rassurés car elle fait des choses supers intéressantes."