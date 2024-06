Julien Watrin sous les 14 secondes sur 110m haies

Le membre des Belgian Tornados passe ainsi sous la barre des 14 secondes pour la première fois. Nolan Vancauwemberghe a lui couru en 13.68, à 5/100es de son record personnel.

"Je me sentais mieux que samedi à Heusden", a déclaré Julien Watrin qui avait couru en 14.22. "J'avais un peu peur de ne courir que ce genre de courses moyennes cette saison. Je fais le 110 mètres haies uniquement pour m'amuser, mais il faut aussi que cela le soit bien sûr. C'était le cas cette fois. Je pense que je devrais pouvoir aller encore plus vite samedi à Genève et surtout une semaine plus tard aux championnats de Belgique."