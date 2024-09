Kenya: brûlée "à plus de 80%" par son compagnon, une athlète ougandaise entre la vie et la mort

La marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei, qui a participé en août aux Jeux olympiques de Paris, se trouvait entre la vie et la mort mardi, brûlée "à plus de 80%" après que son compagnon a tenté de l'immoler dans l'ouest du Kenya.

"Cheptegei est en soins intensifs dans un état critique après avoir été brûlée à plus de 80%", a déclaré mardi après-midi à la presse Owen Menach, directeur par intérim du Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) d'Eldoret, grande ville de la vallée du Rift, où elle est soignée.

Son compagnon, hospitalisé dans le même établissement, est, lui, brûlé à 30%, a-t-il également indiqué.

Le père et la soeur de l'athlète, qui avait terminé 44e du marathon des Jeux Olympiques, sont présents sur place à Eldoret.

- "Totalement inacceptable" -

Rebecca Cheptegei s'était installée à Endebess, localité à 25 kilomètres de la frontière ougandaise où elle s'entraînait, après y avoir acheté un terrain et fait construire une maison, selon des médias kényans.

Elle et Dickson Ndiema Marangach formaient "un couple qui avait constamment des disputes familiales", indique le rapport de police, selon lequel "un jerrican de 5 litres, un sac et un bonnet noir qui appartiendraient à Dickson et un téléphone portable brûlé qui appartiendrait à Rebecca ont été retrouvés" sur les lieux du drame.

Kirill KUDRYAVTSEV

Le président du Comité olympique ougandais, Donald Rukare, a appelé à prier pour le "rétablissement complet" de la marathonienne.