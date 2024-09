Kenya: émotion et indignation après la mort de l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei

Kirill KUDRYAVTSEV

"Tragédie", "féminicide", "violence insensée": le monde de l'athlétisme et associatif en Afrique de l'Est condamnait vivement jeudi le décès au Kenya de la marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei, brûlée vive par un homme présenté comme son compagnon.

L'athlète de 33 ans, qui avait participé au marathon des Jeux olympiques de Paris (44e), est morte jeudi à 05H30 (02H30 GMT).

Avec son corps brûlé "à plus de 80%", "les espoirs de guérison étaient minces" et elle a succombé à "une défaillance de plusieurs organes", a expliqué Kimani Mbugua, médecin responsable de l'unité de soins intensifs au Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) de la ville d'Eldoret.