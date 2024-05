La 48e édition accueillera la finale de la Ligue de Diamant les 13 et 14 septembre

La grande nouveauté est qu'il se déroulera sur deux jours: les vendredi 13 et samedi 14 septembre. "Ce sera le plus exceptionnel de l'histoire. Il y aura deux 'Mémorial': un le vendredi et un le samedi", a précisé Kim Gevaert, la directrice du meeting. Elle a également annoncé que Bruxelles sera à nouveau l'hôte de la finale en 2026.

Le plus grand rendez-vous annuel de l'athlétisme en Belgique avait accueilli au stade Roi Baudouin les dix premières finales de la "Diamond League" (entre 2010 et 2019) qui se disputait à l'époque en une seule soirée.