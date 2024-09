La fédération belge très surprise du contrôle antidopage positif du cheval de Tine Magnus

"La fédération belge a été informée que le cheval de Tine Magnus, Dia van het Lichterveld Z, a testé positif (échantillon A) lors des Jeux Olympiques de Paris. L'équipe belge en général et Tine Magnus en particulier sont très surpris de ce résultat. Dans l'attente des autres étapes de la procédure (analyse de l'échantillon B, …), Tine Magnus a été provisoirement suspendue par la FEI", ont expliqué jeudi la fédération belge, la ligue Wallonie-Bruxelles et Paardensport Vlaanderen dans un communiqué commun jeudi.

Le contrôle antidopage positif au trazodone a conduit à la disqualification de la Belgique, 4e du concours complet à Versailles, à la suspension provisoire de Tine Magnus, jusqu'à la décision du tribunal de la fédération équestre internationale et à la suspension pour deux mois du cheval.

"Bien que tous les chevaux aient été testés au préalable et que l'équipe a fait de son mieux pour éviter tout incident, c'est malheureusement la situation actuelle qui a un impact sur le résultat de l'équipe. Nous sommes en train d'analyser et de clarifier la situation. Avec Tine Magnus, nous enquêtons sur ce qui s'est passé exactement et nous voulons connaitre tous les détails à ce sujet", peut-on lire dans le communiqué.