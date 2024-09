La Gantoise seule en tête, le Dragons et le Braxgata accrochés en déplacement

La Gantoise a pris seule la tête de la Belfius Hockey League grâce à sa victoire au Victory (1-3), dimanche, lors de la 4e journée du championnat de Belgique de hockey féminin. Menées 1-0 à la mi-temps sur un but d'ouverture de l'Argentine Martina Cavallero, les quadruples championnes de Belgique ont inversé la tendance en seconde période grâce Astrid Bonami, Emilie Sinia et Lauren van der Geld.

Les Gantoises, avec le maximum de 12 points, comptent désormais 2 points d'avance sur un duo composé du Dragons et du Braxgata. Ces deux clubs anversois ont été accrochés respectivement à Louvain (2-2) et au Mechelse (1-1).

Le Waterloo Ducks a également perdu des plumes en déplacement au Wellington (2-2) et suit à la 4e place du classement.

L'Herakles, vainqueur 1-2 au White Star, et le Racing, venu à bout de l'Antwerp (3-2), totalisent tous deux 7 unités aux 5e et 6e rangs. Louvain, Wellington et l'Antwerp, tous avec 4 points, complètent le top 9, tandis que le Mechelse (1 point), le Victory (0 point) et le White Star (0 point) ferment la marche.