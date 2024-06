La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, blessée, forfait pour les JO

Partager:

La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, double médaillée d'or olympique sur 100 et 200 m, ne participera pas au Jeux de Paris en raison d'une blessure à un tendon d'Achille, a-t-elle annoncé mercredi.

"Je suis blessée et effondrée de manquer les Jeux olympiques cette année, mais en fin de compte, il s'agit de sport et ma santé passe avant tout", a écrit Thompson-Herah, 31 ans, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. La star du sprint s'était blessée lors d'une course début juin à New York. La star du sprint avait déjà renoncé à participer au demi-tour de piste à Paris, et ne s'était initialement inscrite que sur 100 m pour les sélections olympiques prévues du 27 au 30 juin à Kingston.

Lors de sa dernière course au début du mois, à New York, Elaine Thompson-Herah avait terminé dernière du 100 m, en 11 sec 48, loin de ses performances et de la gagnante, la Nigériane Favour Ofili (11 sec 18). Elle avait dû être portée pour sortir de la piste et avait rejoint les vestiaires dans les bras de deux autres personnes, grimaçante, sans faire de déclaration. Un examen médical a ensuite révélé une "petite déchirure" du tendon d'Achille, selon elle.