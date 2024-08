La performance de Pan Zhanle "humainement impossible" selon l'entraîneur Brett Hawke

L'entraîneur et ancien nageur australien Brett Hawke a remis en cause l'intégrité de la performance réalisée par le nageur chinois Pan Zhanle. Ce dernier a pulvérisé son record du monde du 100 m nage libre pour être sacré champion olympique, samedi à La Défense Arena. Hawke a déclaré que la performance n'était "pas humainement possible".

Kyle Chalmers, le dauphin de Pan aux JO de Paris après avoir été champion olympique à Rio en 2016 et vice-champion olympique à Tokyo en 2021, ne partage pas l'opinion de son aîné. "J'ai confiance en Pan, je pense qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour être là et qu'il mérite cette médaille d'or."

La claque monumentale administrée par Pan à son record du monde a ravivé les suspicions de dopage envers les nageurs venus de Chine.

Mais le 'Poisson Volant' ne fait pas partie des 23 nageurs chinois contrôlés positifs début 2021 à la trimétazidine et jamais sanctionnés après que l'Agence antidopage chinoise a conclu à une contamination alimentaire via les cuisines de l'hôtel où ils séjournaient.

"L'année dernière, j'ai été contrôlé 29 fois et je n'ai jamais eu un contrôle positif. Entre mai et juillet, 21 fois, et je n'ai jamais reçu un contrôle positif. Aujourd'hui, j'ai eu deux contrôles, on verra le résultat", s'est défendu Pan