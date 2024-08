La Roumanie indignée après "l'injustice" faite à ses gymnastes

Boycott de la cérémonie de clôture et plainte formelle: la Roumanie s'est indignée mardi du traitement "déshonorant" subi selon les autorités par deux de ses gymnastes lors de la compétition de la veille aux Jeux Olympiques de Paris.

Ana Barbosu et Sabrina Voinea ont fini au pied du podium à l'issue de la finale du sol, derrière la Brésilienne Rebeca Andrade et les Américaines Simone Biles et sa compatriote Jordan Chiles. Mais elles ont fustigé la façon dont l'épreuve s'est déroulée, quittant les lieux en larmes.

Barbosu, 18 ans, avait initialement été annoncée médaillée de bronze, brandissant même le drapeau roumain dans l'Arena Bercy, avant de se voir rétrograder en quatrième position après une revalorisation par les juges de la note de Chiles.