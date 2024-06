"La sélection la plus difficile" pour Raoul Ehren comme sélectionneur

La liste des seize Red Panthers (et trois réservistes) qui participeront au tournoi féminin de hockey sur gazon aux Jeux Olympiques de Paris est la "sélection la plus difficile" qu'a dû composer Raoul Ehren. Le sélectionneur national l'a confié mardi, au lendemain de l'annonce de la liste, lors d'un point presse organisé au Centre d'excellence du hockey à Anvers.

"Absolument, c'était la sélection la plus difficile", a expliqué Ehren. "Déjà, c'est la seule sélection à 16 joueuses. D'habitude, elle est plus grande. Et c'est beaucoup moins qu'à l'Euro de football, où ils peuvent en appeler 26", a souri le Néerlandais. "Si nous arrivons en finale, cela fera 8 rencontres en 12 jours, à 16. C'est très dur. Nous avons été occupés pendant un moment avec ça, c'était un long processus, il fallait bien réfléchir, qui va avec qui, qui va où... Je suis heureux que tous le monde soit apte."

Un des choix les plus compliqués pour le sélectionneur concernait le poste de gardienne où Elodie Picard a été préférée à Ashleigh D'Hooghe (réserviste) et à Elena Sotgiu, qui s'étaient aussi alternées dans le but ces derniers temps. "Nous avons trois gardiennes de très haut niveau, c'était très serré comme sélection. Elodie est un peu meilleure en ce moment, même si Ashleigh a été fantastique. Elodie est dans la forme de sa vie et à la préférence en ce moment."