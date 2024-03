Larissa Pauluis, en selle sur First-Step Valentin, repêchée pour la finale à Riyad

Larissa Pauluis avait terminé 14e au classement final et espérait voir l'une de ses concurrentes déclarer forfait pour être repêchée. "En raison des annulations dans le top 8, principalement à cause des Jeux olympiques, mon entourage et moi-même espérions que quelque chose pourrait encore se produire, et c'est ce qui s'est passé", a commenté Larissa Pauluis, 44 ans, championne de Belgique, sur le site de la fédération belge d'équitation.

"Je n'ai pas hésité un seul instant à confirmer ma participation. La finale de la Coupe du monde faisait partie de mes plus grands objectifs et je suis euphorique à l'idée de pouvoir bientôt participer à Riyad où j'irai avec First-Step Valentin. Ce sera son tout premier voyage en avion, mais je suis sûr que tout se passera bien. Il est très intelligent et bien dans sa tête".