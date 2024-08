"À l'arrivée, je pensais être sixième", regrette Jochem Vermeulen

"Je me sentais très bien", a ajouté Vermeulen. "Après les Championnats d'Europe à Rome, je ne me sentais pas très frais, mais j'ai retrouvé cette fraîcheur ces derniers jours."

Vermeulen n'a pas pu masquer sa déception lorsque les résultats sont apparus sur l'écran géant du Stade de France. "C'est vraiment dommage. À l'arrivée, je pensais être sixième, parce que j'avais l'impression d'avoir passé l'Allemand (Robert Farken, NDLR)", a expliqué l'athlète. "Quand j'ai vu le résultat sur le tableau, j'ai été un peu déçu, mais finalement je ne peux pas m'en vouloir. J'ai bien joué tactiquement et j'étais dans les six premiers durant presque toute la course. Malheureusement, j'ai été gêné à deux reprises dans la dernière ligne droite. Si j'avais pu sprinter tout droit, je serais toujours là".

Le Belge aura néanmoins une seconde chance de se qualifier samedi lors des repêchages, une nouveauté de ces Jeux parisiens. Il reste six tickets pour les demi-finales, soit trois par séries. "Il reste peu de places, mais la plupart des grands noms ne sont plus en lice, donc ça devrait être jouable. Je me concentre maintenant sur la récupération et j'espère me sentir aussi en forme demain (samedi, ndlr.)", a-t-il conclu.