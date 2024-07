Le CIO vote l'attribution des premiers Jeux Olympiques de l'e-sport à l'Arabie Saoudite

Puissance montante du sport mondial, l'Arabie Saoudite a décroché ainsi officiellement l'organisation des premiers Jeux olympiques des sports électroniques, à partir de 2025 et ce jusqu'en 2037, à main levée et sans abstentions ni oppositions.

La monarchie pétrolière renforce ainsi un peu plus son poids dans la géopolitique sportive, elle qui multiplie l'accueil de compétitions et doit être officiellement désignée en fin d'année comme le pays hôte de la Coupe du monde de football en 2034, alors qu'elle est seule en lice.

Concernant la périodicité, le Français a expliqué que sa commission avait préconisé "tous les deux ans", donc chaque année impaire non-olympique, mais que ce point restait "à examiner". "On verra comment tout ça peut être concrétisé par nos amis saoudiens", a-t-il indiqué.

"Il y aura des Jeux de sports physiques et des Jeux de sports électroniques", a résumé face à l'assemblée David Lappartient, président de la commission de l'e-sport au sein du CIO, chargée depuis octobre 2023 de réfléchir à un événement dédié.

De manière plus inattendue et largement décriée, le pays doit accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 dans son complexe futuriste, en chantier, de Neom, projet pharaonique impulsé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, qui entend développer affaires et tourisme pour réduire la dépendance du royaume aux revenus de l'or noir.