Le LIV Tour dévoile une partie de son calendrier 2024 et accroît son internationalisation

Le LIV Golf, circuit professionnel de golf disputé depuis 2022 et sur lequel a évolué Thomas Pieters cette année, a dévoilé une partie de son calendrier 2024, mercredi. Le circuit promu par le fonds d'investissement public saoudien (PIF) poursuit son internationalisation et organisera au moins la moitié de ses 14 tournois hors des États-Unis.

La saison débutera le 2 février à Mayakoba au Mexique, pour la deuxième année consécutive. Las Vegas, Nashville et Houston aux États-Unis accueilleront une manche, mais le LIV Tour s'exportera également à Hong Kong, en Australie, à Singapour, en Espagne, en Grande-Bretagne, et en Arabie saoudite.

"Notre but a toujours été de créer un circuit mondial qui inspire le progrès et attire de nouveaux supporters autour du sport que nous aimons", a expliqué le CEO de LIV Golf Greg Norman. En 2023, six manches s'étaient déroulées hors des États-Unis, contre huit sur le sol américain.