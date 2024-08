Les Belgian Cats à Paris, "un petit miracle" pour Emma Meesseman

En effet, les Belges, battues par l'Allemagne et les États-Unis, devaient s'imposer de 27 points ou plus, ce qu'elles ont fait à l'unité près, pour voir le tableau final. "Cette victoire contre le Japon, qui plus est aux JO, c'était malgré tout un peu inattendu. Je n'étais pas pessimiste mais seulement réaliste", a ajouté celle qui a noirci la feuille de statistiques avec 30 points, 11 rebonds, 5 blocs, 4 passes et 1 interception.

"S'il fallait quitter le tournoi, je voulais le faire la tête haute, en ayant proposé du beau basket. Je suis très reconnaissante envers les fans, sans qui cela n'aurait pas été possible. C'était fantastique", a décrit Meesseman, dont la prolongation de contrat d'un an à Fenerbahce a été annoncée dans la foulée du match.