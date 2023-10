Les frères Ingebrigtsen accusent leur père de "violence physique et menaces"

Les frères Henrik, Filip et Jakob Ingebrigtsen se sont entraînés toute leur vie sous la direction de leur père Gjert. Tous les trois ont été champions d'Europe du 1.500m et Jakob a également remporté l'or olympique à Tokyo, en 2021, sur cette distance. L'an passé, le trio a rompu de manière inattendue avec le père en tant qu'entraîneur sans donner d'explications, même si des rumeurs concernant le style autoritaire, parfois agressif, de Gjert Ingebrigtsen circulaient.

Plus d'un an plus tard, les trois athlètes se sont expliqués. "Par respect pour notre famille, nous n'avons jamais voulu rentrer dans les détails, mais nous constatons aujourd'hui que nous ne pouvons pas cacher les circonstances de la rupture", peut-on lire dans la chronique. Les accusations sont fortes. "Nous avons été élevés par un père qui a utilisé la violence physique et les menaces", ont-ils dénoncé. "Nous ressentons encore le malaise et la peur qui nous habitent depuis l'enfance. Nous nous y étions habitués, mais il y a deux ans, les mêmes agressions et punitions physiques sont revenues. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La situation était devenue insupportable. C'est à ce moment que nous avons décidé de rompre avec notre père, et donc avec notre entraîneur."