Les Lakers sélectionnent le fils de LeBron James, Bronny James

Les Los Angeles Lakers ont sélectionné le fils de LeBron James, Bronny James, au second tour de la Draft NBA, jeudi, un développement attendu car la légende de la ligue a expliqué, à plusieurs reprises, vouloir jouer sous le même maillot que son aîné.

Cet arrière de 1,88 m, âgé de 19 ans, a été retenu en 55e position, quasiment au bout d'une Draft qui ne comptait que 58 choix.

C'est la première fois de l'histoire qu'un père et son fils vont évoluer en même temps en NBA, et qui plus est dans la même équipe.