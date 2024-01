Les Red Panthers remportent le TQO de Valence avec un succès 2-1 sur l'Espagne en finale

La partie entre la Belgique, 4e mondiale, et le pays hôte du tournoi est restée équilibrée en 1re mi-temps, avec des occasions de part et d'autres, notamment sur 4 pc obtenus par les joueuses de Raoul Ehren. Les Panthers ont concédé un but une minute avant le repos via Sara Barrios (29e). Elodie Picard, rentrée à la mi-temps, a gardé son équipe dans la rencontre en intervenant à plusieurs reprises dans le 3e quart-temps. Les Belges ont toutefois réussi à remonter au score dans les 4 dernières minutes grâce à deux buts de Louise Versavel (56e) et un obus en revers de Charlotte Englebert (56e).

Ambre Ballenghien a complété le succès belge en décrochant le trophée de meilleure buteuse de la compétition avec 9 réalisations.