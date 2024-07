Les Young Panthers battues par les Pays-Bas malgré une belle remontée

Deux pc aux 4e et 9e minutes, concrétisés par Imke Verstraete et Mette Winter, ont rendu très vite la situation des Belges compliquée. Le 3e but de Mea De Vries peu avant le mi-temps (27e, 3-0) n'arrangeait pas la situation des jeunes Panthers qui n'avaient pu mettre à profit leurs deux pc (2e et 28e).

Changement de physionomie à la reprise pour les Belges avec le triplé dans le jeu de Marthe-Marie Geerts (34e, 40e et 53e). Seul un pc de Noor Van Den Nieuwenhof (36e) a alors permis aux Néerlandaises d'éviter l'égalisation. Un stroke en fin de match de Van Den Nieuwenhof (58e, 5-3) a mis fin aux espoirs des Young Panthers, et rendu celui d'Astrid Bonami (60e, 5-4) inutile.