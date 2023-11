L'Euro féminin organisé par la Finlande et la Lituanie en 2027

La Finlande et la Lituanie coorganiseront l'Euro féminin de basket en 2027, a indiqué vendredi la FIBA Europe, la fédération européenne de basket.

Les deux pays, qui accueilleront l'Euro pour la première fois, pourraient toutefois ne pas être les seuls à mettre sur pied cet Euro 2027. Le conseil d'administration de FIBA Europe a en effet également décidé vendredi de rouvrir l'appel d'offres "pour éventuellement ajouter un ou deux pays-hôtes afin de garantir que l'EuroBasket féminin 2027 soit organisé dans les conditions les plus favorables", précise le communiqué de la fédération.

Les rencontres se dérouleront à Espoo en Finlande et Klaipeda et Vilnius en Lituanie.

"A la suite du succès de l'organisation multiple dans d'autres compétitions de la FIBA et aux réactions positives après l'attribution de l'EuroBasket féminin 2025, nous avons adopté la même approche pour l'événement de 2027 et nous cherchons à éventuellement ajouter un ou deux hôtes supplémentaires", déclare Kamil Novak, le directeur sportif de FIBA Europe.

L'Euro 2025 sera coorganisé par la Grèce, l'Allemagne, la Tchéquie et l'Italie. La dernière édition de l'Euro a eu lieu cette année en Slovénie et en Israël et a vu les Belgian Cats être sacrées championnes d'Europe pour la première fois de leur histoire.