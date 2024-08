Lisa Rooms éliminé du 5.000 m: "Je devrais être fière d'avoir participé aux Jeux"

Rooms n'était pas mécontente de ses sensations pendant la course. "Je n'étais certainement pas moins bien que lors des précédentes compétitions", a-t-elle confié. "D'une certaine manière, je reste un peu sur ma faim, car je veux un chrono plus rapide, mais je ne dois pas trop me concentrer là-dessus maintenant. Je dois surtout être fière d'avoir participé aux Jeux. Il ne faut vraiment pas que j'oublie cela. L'avantage de ce premier kilomètre lent était que j'avais le temps de profiter de l'ambiance. C'était agréable de tout prendre un moment pour moi."

Rooms avait exprimé son ambition d'améliorer son record personnel de 15:26.27, mais les conditions de la course ne l'ont pas permis. Elle est restée onze secondes au-dessus de ce temps. "Le premier kilomètre s'est fait en 3:10. À ce moment-là, il était presque impossible de battre mon record personnel, mais je peux mettre ces intermédiaires de côté et continuer à donner le maximum", a-t-elle raconté. "J'ai continué à sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée."

Quand les grandes favorites ont accéléré, c'était fini pour Rooms. "C'est incroyable combien ces meilleures athlètes peuvent encore accélérer", a constaté la Flandrienne. "Et parfois, cela peut se faire de manière très brusque. À ce moment-là, je devais retrouver mon propre rythme. C'est dommage que je me sois retrouvée seule et que je n'aie pas réussi à me raccrocher au groupe devant moi."

Rooms a tout de même couru trois kilomètres devant la championne olympique en titre, Sifan Hassan, qui a commencé sa course tranquillement. "Si seulement l'arrivée avait été placée à cet endroit", a plaisanté Rooms.