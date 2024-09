Lydia Ko décroche son 4e titre de la saison

Ko, 27 ans, a réussi un sans-faute lors du quatrième et dernier tour avec sept birdies et un eagle. Avec sa carte de 63, neuf sous le par, elle a dépassé la Thaïlandaise Jeeno Thitikul lors de la dernière journée. Avec son total de 265, 23 sous le par, Ko a terminé avec cinq coups d'avance sur Thitikul. La Sud-Coréenne Haeran Ryu a pris la troisième place, à six coups de la gagnante.

Ko a remporté cette saison le CME Tour Championship, le titre olympique à Paris et l'AIG Women's Open, le cinquième tournoi majeur de l'année. Elle porte son total à 22 succès sur le circuit LPGA Tour.