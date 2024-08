Manon De Roey chute au classement après un deuxième tour difficile

Manon De Roey a réussi quatre birdies lors du deuxième tour mais a également concédé cinq bogeys et un double bogey (au dix-septième et avant-dernier trou). La Belge a chuté d'une dizaine de places au classement et reste de justesse dans le top 30. "C'était un peu difficile aujourd'hui", a-t-elle avoué à l'issue de son parcours. "La qualité de mes coups était moins bonne qu'hier, les coups vers le green étaient moins faciles. J'ai créé pas mal d'opportunités mais je n'ai pas fait beaucoup de putts."

Vendredi et samedi, l'Anversoise de 32 ans aura deux occasions de redresser la barre et de remonter vers le top huit, son objectif. "On peut parfois avoir un jour sans mais je peux encore remonter au classement, au golf tout est possible", souligne-t-elle. "Si je fais un -5 ou -6 demain, j'ai encore une chance de réaliser quelque chose. Rien n'est perdu."