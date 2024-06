Manon De Roey passe de la 49e à la 19e place au Scandinavian Mixed

Avec 208 coups, De Roey, 32 ans, est à 13 coups du Suédois Sebastian Söderberg, actuel leader du tournoi. Après un troisième tour en 66, il compte huit coups d'avance sur l'Ecossais Calum Hill, deuxième. L'Anglaise Alice Hewson, l'Espagnol Santiago Tarrio et le Suédois Alexander Bjork partagent la troisième place à neuf coups du leader.

Comme son nom l'indique, le Scandinavian Mixed invite messieurs et dames à participer, compilant les scores masculins et féminins dans le même classement. Le tournoi est un événement coorganisé par le DP World Tour et le Ladies European Tour. 78 hommes et 78 femmes se disputent la même dotation de 2 millions de dollars.