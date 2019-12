Marathon de Valence: record d'Europe en 2h04:16 et 2e place pour le Turc Özbilen derrière l'Ethiopien Alayew

(Belga) Le marathon de Valence a confirmé son statut de parcours rapide. Dimanche, pour ses débuts sur les 42,195 km, l'Ethiopien Kinde Atanaw Alayew s'est imposé au terme de la 39e édition en 2h03:51. Les quatre premiers ont couru sous les 2h05. Parmi eux, le Turc d'origine kenyane de 33 ans Kaan Kigen Özbilen a pris la 2e place en 2h04:16. Il a signé du coup un nouveau record d'Europe, effaçant les 2h05:11 du Britannique Mo Farah réussis à Chicago le 7 octobre 2018. Özbilen a réalisé un gain de 1:11 sur son précédent record personnel (2h05:27 à Rotterdam le 7 avril dernier).

Les Ethiopiens Guye Adola (2h04:42) et Abebe Degefa (2h04:51) ont pris les 3e et 4e places. La victoire chez les dames est revenue à l'Ethiopienne Roza Dereje en 2h18:31, 11e chrono de l'histoire égalé. Elle a précédé deux de ses compatriotes Azmera Abreha (2h18:33) et Birhane Dibaba (2h18:46). (Belga)