Mark Faber veut rendre la natation belge à nouveau "attrayante"

"Le point positif, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel et que la natation offre de nombreuses opportunités de médailles, mais il y a beaucoup de travail et la concurrence est féroce. Nous avons besoin de temps pour grandir et instaurer de la sérénité", a confié Faber.

Roos Vanotterdijk, qui a fait ses débuts cet été aux Jeux Olympiques avec deux 10e place sur le 100 mètres papillon et dos, est perçue comme l'étoile montante, mais Faber préfère ne pas lui mettre trop de pression. "Roos a 19 ans, elle peut encore nager pendant 16 ans et participer aux trois prochains Jeux. Elle est encore très jeune et doit se développer, mais elle a réalisé un superbe Euro, elle est capable de se mesurer à l'élite mondiale. Elle doit apprendre à gérer la pression, et avec son record personnel (en demi-finale du 100m papillon, ndlr) aux Jeux, elle a prouvé qu'elle en était capable."